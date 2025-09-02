Kocaeli’de Sıfır BMW İle İlgili Dava

SIFIR KM BMW’DE KUSUR ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’de bir sürücü, sıfır kilometre diye satın aldığı BMW marka otomobilin kusurlu olduğunun ortaya çıkması üzerine mahkeme yoluna gitti. Mahkemeyi kazanarak sürücü, BMW’den ilginç bir intikam yöntemiyle hesap sordu.

UZUN SÜREN DAVANIN SONUCU

Sıfır kilometre olarak aldığı BMW’sinin kazalı olduğunu öğrenen araç sahibi, durumu yargıya taşıdı. 7 yıl süren yasal süreç sonunda mahkeme, aracın kusurlu olduğunu tespit etti ve sürücüye 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Araç sahibi, BMW’den intikamını almak için otomobilinin arka camına yazılar yazarak, yaşadığı durumu dile getirdi.

İLGİNÇ İNTİKAM YÖNTEMİ

Aracının arka camında yazan ifadelerde, “Kusurlu imalat ürünü olduğu, kilometresinin sıfırlandığı, kazalı ve ayıpları gizlenerek sıfır kilometre olarak satıldığı ispat edilmiş bu aracım için 7 sene sonra mahkeme 10 bin TL ödenmesine hükmetti,” sözlerine yer verildi. Bu yazıyla birlikte sürücü, yaşadığı mağduriyeti kamuoyuna duyurdu.