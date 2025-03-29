Kocaeli’de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerindeki bir parkta, meydana gelen olayda, konuşmak için yanına çağırdığı kişi tarafından göğsünden 3 el ateş edilerek vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu hayatını kaybetti.

TARTIŞMA VE KAVGA NEDENİ

İddialara göre, 34 yaşındaki Osmanoğlu, abisiyle birlikte H.Ş. isimli şahsı arayarak yanına çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile Osmanoğlu ve abisi arasında bilinmeyen nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda H.Ş., belinde taşıdığı silahı çıkararak 3 el ateş etti. Kurşunlar, Hasan Hüseyin Osmanoğlu’na isabet etti ve ağır yaralanmasına neden oldu. Osmanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, H.Ş. olayın ardından hemen kaçtı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Yakınlarda bulunan jandarma komutanlığı ekipleri, patlayan silah seslerini duyduktan sonra bölgeye intikal etti. Yaralı Osmanoğlu’na ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Osmanoğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.