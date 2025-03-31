Kocaeli’de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Kaçak

VAHŞET OLAYI KARTAPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde korkunç bir olay gerçekleşti. İddialara göre, 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile ağabeyi, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı’nda yer alan bir parka H.Ş. isimli kişiyi arayarak çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile Osmanoğlu ve ağabeyi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

SİLAHLI SALDIRI VE SONUCU

H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralandı ve saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu, ambulansla Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBEDENİN HAYATI VE POLİSİN ÇALIŞMALARI

Fırıncılık yaptığı öğrenilen ve evli, üç çocuk babası olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu’nun cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Trabzon’a gönderildi. Polis, H.Ş.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.