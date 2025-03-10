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Kocaeli’de Sondaj Çalışmasında Gaz Açığa Çıktı

SONDAJ ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN GAZ DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışmaları esnasında ortaya çıkan gaz, 8 gündür yanmaya devam ediyor. Gazın bulunduğu bölge betonla kapatılsa da yanmanın etkileri hala hissediliyor. Dumlupınar Mahallesi’ndeki D-100 kara yolu yan yoluna yapılan sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

HIZLI MÜDAHALE VE GAZIN YAKILMASI

Gazı fark eden firma çalışanları, durumu AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine bildirdi. Ekipler, gazın kontrolsüz bir şekilde yayılmaması ve olası bir patlamaya yol açmaması için gazı tutuşturma kararı aldı. Yanma süreci devam ederken, rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman kendiliğinden sönme eğiliminde bulundu. Ekipler, bu durumu engellemek için gazın çıktığı alanı son günlerde betonla kapattı. Alevlerin gözle görünmez hale gelmiş olmasına rağmen, gaz çıkışı devam ediyor.

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