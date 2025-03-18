Kocaeli’de Sondaj Çalışmasıyla Açığa Çıkan Gaz Yanıyor

GAZ YANGINI DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde metro projesi çerçevesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan gaz, 17 gündür yanmayı sürdürüyor. Betonla kapatılan bölgedeki alevler artık görünmüyor, ancak yanmanın etkileri hala hissediliyor. Dumlupınar Mahallesi’nde D-100 kara yolunun yan yolunda, 2 Mart Pazar günü yapılan sondaj çalışmaları esnasında yerin 45 metre derinliğinde gaz meydana çıktı.

GAZIN TUTUŞTURULMASI

Gazı fark eden firma çalışanları, durumu AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine iletti. Ekipler, gazın kontrolsüz bir şekilde yayılmasını ve herhangi bir patlamaya yol açmasını engellemek amacıyla gazı tutuşturdu. Günler boyunca devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendi kendine sönüyordu. Ancak, meydana gelen durumu kontrol altına almak için ekipler, gazın çıktığı alanı yakın zamanda betonla kapattı. Alevlerin artık gözle görünmemesine rağmen gaz çıkışı 17 gündür devam ediyor.