Kocaeli’de Suç Örgütü Operasyonda Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Kocaeli’de bir suç örgütü kurarak haraç isteyen ve gözdağı vermek amacıyla el yapımı patlayıcı ile el bombası kullanan 10 kişiden 7’si tutuklandı. Olay, 5 Eylül Cuma günü saat 03.00’te Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki el yapımı patlayıcıyı binanın önüne fırlattı. Patlamanın ardından park halindeki 5 otomobil ve bir evin camlarında hasar meydana geldi. Patlamayı gerçekleştiren kişi, olay sonrası yaya olarak kaçmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine kaydedildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN TESBİTİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı. 120 iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, olayın Ercan Yılmaz suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın faili, aynı gün saat 23.50’de İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde 1 adet el bombası ele geçirildiği ve saklanmasına yardım eden 6 kişi ile birlikte gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca, saldırıda kullanılan bir motosiklet de ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda, örgütün azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli Ordu’da, 1 şüpheli ise Kocaeli’de yakalandı. Genel olarak saldırıyla bağlantılı olarak toplam 10 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE SÜREÇ

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Kocaeli ili Çayırova ilçesinde 05.09.2025 tarihinde 03.00 sıralarında gerçekleştirilen el bombalı saldırı eylemi ile ilgili olarak ‘Silahla Yağma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Silahla Yağma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen C.E.A. isimli şüphelinin başka ülkede olması sebebiyle yakalanamadığı, E.Y. isimli şüphelinin başka bir suç nedeniyle tutuklu olduğu, yakalanan şüphelilerden K.T.’nin gözaltında ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, T.Ö. isimli şüphelinin adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler F.G., M.K., M.F.Y., Y.K., U.Ö., Ö.E., T.E. ve S.E. isimli 8 şüphelinin tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk işleminin yapıldığı, yapılan sorgu sonrası şüpheliler T.Ö. ve Ö.E. hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer şüpheliler F.G., M.K., M.F.Y., Y.K., U.Ö., T.E. ve S.E. isimli toplam 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.” denildi.