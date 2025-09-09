Kocaeli’de Suç Örgütü Operasyonu Yapıldı

KOCAELİ EMNİYETİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5 Eylül’de Çayırova ilçesinde bir iş yerinde ve beş araçta gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı saldırısına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde dikkat çeken bir operasyona imza attı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN IZINI SÜRDÜLER

Olayın çözülmesi amacıyla çevredeki 120 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen ekipler, saldırının E.Y. liderliğindeki bir suç örgütü tarafından planlandığını ve icra edildiğini tespit etti.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ikinci bir eylem hazırlığında olan suç örgütü üyesini İstanbul’da gerçekleştirdiği operasyonda yakaladı. Şüphelinin yanında el bombası ve bir motosiklet ele geçirildi. Aynı operasyonda, şüpheliye saklanmasına yardımcı olan 6 kişi de gözaltına alındı. Saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen iki kişi Ordu’da, bir başka kişi ise Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Bir kişi ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’sinin tutuklanmasına karar verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen diğer kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü ve suç örgütünün tüm bileşenlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.