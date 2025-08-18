Kocaeli’De Tanker kaza Yaptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde D100 geçişinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir tanker kazası gerçekleşti. Kaza, 11.00 sıralarında D100 kara yolu Tavşancıl mevkiinde, Ankara yönünde meydana geldi.

TANKERİN YOLA DÖKÜLEN YAĞI VE YARALI SÜRÜCÜ

A.D. tarafından kullanılan 01 BG 578 plakalı tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte önce yön levhasına ardından bariyerlere çarptı. Tankerin makaslayarak durmasına rağmen tırda yangın çıktı. Olayın duyulması üzerine, vatandaşlar hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

KAZA SONRASI TRAFİK GİDERİM ÇALIŞMALARI

İtfaiye ekipleri tankerde soğutma çalışmaları yaparken, yaralı sürücü A.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yer adeta savaş alanına dönmüştü ve yol her iki yönüyle kısa bir süre trafiğe kapandı. Tankerden dökülen yağ, kara yolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.