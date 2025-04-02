Kocaeli’de Tavuk Dönerden Zehirlenme Olayı

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİYLE HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 52 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Yapılan tedaviler sonucunda iki kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay sonrası ilgili işletme geçici olarak kapatıldı.

Dün akşam saatlerinde, Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranın tavuk dönerini tüketen bazı müşterilerde mide bulantısı ve kusma rahatsızlıkları ortaya çıktı. Zehirlenme belirtileri gösteren 52 kişi, Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlk müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince’de yatan iki hastanın durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

İŞLETME GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olan dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi ve geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Gıda analizlerinin sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.