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Kocaeli’de TIR devrildi; 1 ölü

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KAZA YERİ VE OLDUKÇA AĞIR SONUÇLARI

Kaza, Gebze ilçesinde bulunan Balçık Kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında gerçekleşti. Hakan S. yönetimindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü TIR, virajda direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyerin üzerinden devrildi.

SIKIŞAN YOLCULAR VE ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ

Kaza sonucunda Hakan S. ve araçta bulunan E.D., H.B. ile F.D., TIR’ın ezilen kabininde sıkıştı. Dorsede bulunan karpuzlar ise çevredeki yeşillik alana döküldü. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde bölgede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışmış olan E.D., H.B. ve F.D. başarılı bir şekilde kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan sağlık kontrolü sonucunda Hakan S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR olay yerinden kaldırılırken, Hakan S.’nin cansız bedeni de aracın içinden çıkarıldı. Cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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