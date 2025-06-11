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Kocaeli’de TIR Devrildi; 1 Ölü, 3 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Kaza, Gebze ilçesindeki Balçık Kavşağı’nda Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında gerçekleşti. Hakan S. yönetimindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü TIR, virajda direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerin üzerine devrildi.

SIKIŞMA VE KAZAZEDELER

Kaza sırasında Hakan S. ile birlikte araca binen E.D., H.B. ve F.D., TIR’ın ezilen kabininde sıkıştı. Dorsede yer alan karpuzlar ise yeşillik alana dağılırken, çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra E.D., H.B. ve F.D. hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan sağlık kontrolünde Hakan S.’nin yaşamını kaybettiği belirlendi. TIR’ın yoldan kaldırılması sırasında Hakan S.’nin cesedi de araçtan çıkarıldı ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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