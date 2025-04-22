Kocaeli’de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI GÜZERGAH

Kocaeli geçişinde TEM Otoyolu üzerinde taş tozu yüklü bir tırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, otobanın İstanbul yönünde Kartepe Uzunbey mevkisinde gerçekleşti. R.U. yönetimindeki 41 N 0070 plakalı damperli tır, balata kısmından yanmaya başladı.

ACİL MÜDAHALE İHTİYACI

Yangını gören sürücü, hemen tırı durdurdu ve kupayı dorseden ayırarak yangının yayılmasını önlemeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye derhal itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek, önemli bir durumu engelledi.

TRAFFIC AKIŞINDAKİ DÜZENLEMELER

Yangın nedeniyle bölgede bazı maddi hasarlar oluştu. Olayın ardından trafik akışı, kontrollü bir şekilde sağlandı. R.U.’nun Bilecik’ten yüklenen taş tozunu Gebze’ye götürmekte olduğu öğrenildi. Olay, otoyolda güvenliği sağlamak açısından önemli bir tehlikeyi önlemiş oldu.