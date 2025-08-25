Kocaeli’de Tır Yangını Kontrol Altında

YANGINDA TIR KUPASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, seyir halindeki bir tırın kupası alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, tırın kupası kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, TEM Otoyolu’nun Gültepe mevkiinde, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkardı. Durumu gören sürücü, hemen durumu bildirdi ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

TRAFFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahaleleriyle söndürülen yangın nedeniyle, tırın kupası tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının etkisiyle otoyolun İstanbul yönünde bir süreliğine trafik kontrollü olarak akmaya başladı. Olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve çalışmalar devam ediyor.