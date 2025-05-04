Kocaeli’de Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

KİŞİ HAPİS CEZASI ALDI

Kocaeli’de durdurulan klima yüklü tırda gerçekleştirilen aramada, 397 bin uyuşturucu hap ile 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Gebze ilçesinde durdurulan klima yüklü tırda narkotik köpeği kullanıldı ve köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı bir inceleme başlattı.

UYUŞTURUCU HAP VE METAMFETAMİN BULUNDU

Tırda yapılan detaylı aramada, 220 kilo ağırlığında 397 bin adet sentetik ecza ve 7 kilo metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Kocaeli’de gerçekleştirilen bu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yapılan çalışmaların ne derece önemli ve etkin olduğunu ortaya koyuyor.