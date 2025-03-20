Kocaeli’de Tutuklu Uyuşturucu Sanıkları Suçlamaları Reddediyor

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU DAVASI DEVAM EDİYOR

Kocaeli’de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 7 sanık, mahkemede suçlamaları reddederek, sadece kullanıcı olduklarını savunuyor. İfadesinde itirafta bulunacağını belirten sanıklardan biri, “Tek suçum bağımlılığımın kurbanı olmak” diyerek, içici olduğunu ileri sürdüğü arkadaşlarından birinin satıcı olduğunu söyledi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, R.B., U.A. ve M.V.Y. adlı şahısların uyuşturucu madde sattığını belirten bir ihbar aldı.

Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde R.B.’nin kiraladığı araçta U.A. ve M.V.Y. ile birlikte Kocaeli’den İstanbul’a gittikleri yönünde bilgi aldı ve harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 347 gram bonzai, takside ise 1.185 gram bonzai ele geçirildi. Taksi sürücüsü A.B., ve taksideki diğer yolcular A.A., O.S., E.Ş. ile birlikte gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramada, U.A.’nın evinde 100.7 gram bonzai bulundu. 7 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

MAHKEMEDE SANIKLARIN İFADELERİ

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2. celsesine sanıklar ve avukatları katıldı. Olay gününü anlatan R.B., “Olay tarihinde İstanbul’dan geliyordum, tek başımaydım. Yanımda bir miktar uyuşturucu madde vardı. İzmit’e yaklaşırken M.V.Y. ve U.A.’yı aradım ve eve davet edildim. U.A.’nın evinde herkes kendi uyuşturucusunu kullandı. E.Ş. benimle birlikte İstanbul’a gelebileceğini söyledi ve onunla iletişim kurdum” dedi. R.B., “M.V.Y. ve U.A.’nın uyuşturucu alma gibi bir düşünceleri yoktu” diyerek kendisinin savunmasını sürdürdü.

Diğer sanık E.Ş., “Olay tarihinde O.S. ve A.A. ile birlikte mahallede oturuyordum. R.B., İstanbul’a uyuşturucu madde almaya gideceğini söyledi. A.B.’nin uyuşturucu almaya gittiğimizden haberi yoktu” dedi. Taksici A.B. ise olayda dahli olmadığını söyleyerek, “Taksicilik yapan O.S. benim kuzenimdir. İstanbul’a niçin gittiğimizi sormadım” diye konuştu.

SANIKLAR SUÇLARI KABUL ETMİYOR

Sanıklardan M.V.Y., “Ben sadece gezmek için R.B. ile İstanbul’a gittim, uyuşturucunun bu kadar büyük miktarda alınacağını bilmiyordum” diyerek suçlamaları reddetti. O.S. ise “Araçta o kadar uyuşturucu olduğunu karakolda öğrendim” dedi. U.A. da “İkametimde ele geçirilen uyuşturucu madde R.B.’ye aittir” ifadelerini kullandı. A.A., “E.Ş. uyuşturucu madde satıcısıdır” diyerek itirafta bulunmak istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın akıbeti merakla bekleniyor.