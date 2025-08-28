Kocaeli’de Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

GENÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak amacıyla çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen üniversite öğrencisi Celal Türkaslan (20), hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde İlimtepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Yapımı devam eden okul inşaatında çalışan Türkaslan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan genç, hemen ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Türkaslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

TÜRKASLAN’IN EĞİTİMİ VE İŞ HAYATI

Celal Türkaslan’ın, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi olduğu ve okul harçlığını çıkarmak için yaz tatilinde inşaat sektöründe çalıştığı öğrenildi. Genç öğretim öğrencisinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri’nin Tomarza ilçesine gönderildi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Celal Türkaslan’ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrasında kılınacak namazın ardından Cücün Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecektir. Ailesi ve yakınları, bu zor günlerinde Türkaslan’a veda etmek için bir araya gelecek.