Kocaeli’de Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

CELAL TÜRKSALAN’IN TRAJİK KAZASI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, okul harçlığını karşılamak amacıyla çalıştığı inşaatta yaşanan trajik bir olayda, üniversite öğrencisi Celal Türkaslan (20) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün öğle saatlerinde İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı süren okul inşaatında çalışan Türkaslan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Düşme sonucu yaralanan Türkaslan, olayın ardından hemen ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Türkaslan, ne yazık ki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Öğrencinin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuduğu ve yaz tatilinde okul harçlığını çıkarmak için inşaatta çalıştığı bilgisi edinildi.

CENAZE TÖRENİ YAPILACAK

Türkaslan’ın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra memleketi Kayseri’nin Tomarza ilçesine gönderildi. Genç öğrencinin cenazesi, bugün öğle namazının ardından Cücün Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Bu acı kayıp, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.