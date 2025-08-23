Kocaeli’de Ustalar Eleştirilere Cevap Verdi

USTALAR HIZLA ÇALIŞYOR

Kocaeli’de tarihi saat kulesinin restorasyonu sırasında çalışan ustalar, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’nın “70 yaşında işçi” paylaşımına yanıt verdi. 50 yılı aşkın deneyimleriyle iskele kuran ustalar Sadık Akyüz ve Bayram Ordukaya, “Biz bu işin ehliyiz. Yaşımıza değil, yaptığımız işe baksınlar” ifadeleriyle tepki gösterdi.

PROFESYONEL DENEYİM

Bayram Ordukaya, “1974 yılından beri inşaatlarda çalışıyorum. Bu işte profesyonelim. Libya’da 5 sene çalıştım, 14 metre yüksekliğindeki iskelelerde duvar yaptım. Bizi buraya boşuna çağırmadılar. Bir şeyler bildiğimiz için çağırdılar. İnsanlar, bu yaşta nasıl çalışabilirler diye şikayet ediyorlar. Öncelikle bir bakmaları, araştırmaları ve sormaları lazım. Bu işi nasıl yaptığımızı öğrenmeden eleştirmeleri yanlıştır. Bu hareketi kabul etmiyoruz” dedi.

DENEYİMLİ USTALIK

Sadık Akyüz, restorasyon sürecini anlatırken, “Burası tarihi bir eser ve iskele çok önemli. Biz bunu ustalığımızla sabitliyoruz. Yaşım nedeniyle yükseğe çıkmamı sakıncalı görüyorlar ama ben bu işi 50 senedir yapıyorum. 30 kat iskele kuracak kadar deneyimim var. Benimle çalışırsa 18 yaşındaki biri görecek ki hangimiz daha iyi çalışıyor. İşimi bilmeden yorum yapmaları doğru değil. Bu bir tecrübedir ve kimse bu işi bana hayrına vermedi” açıklamasında bulundu.

Bülent Sarı, “İktidarın ekonomi politikalarının sonuçlarını toplum olarak ödüyoruz. Bir avuç azgın azınlığı doyurmak için çalışan büyüklerimizi sokaklarda görüyoruz” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, “Kocaeli basınına yansıyan bir haber hepimizi yaraladı. Emekliler için yapılan tesisin önündeki görüntüler, ülkenin durumunu gözler önüne seriyor” dedi. Sarı, iktidarın bu durumu değiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.