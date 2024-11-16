“Kocaeli’de Uygun Fiyatlı Altın Satışı”

KOCAELİ’DE ALTIN SATIŞINDA YOĞUNLUK

Kocaeli’deki kuyumcular arasında bir dükkanın, altın fiyatlarını 150 lira daha uygun sunmasıyla vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İzmit ilçesinde yer alan Fethiye Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında akşam saatlerinde yoğun kalabalık toplandı. Altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte, bölgedeki kuyumcu esnafı rakiplerinden yaklaşık 150 lira daha düşük fiyatlarla altın satışı yapmaya başladı.

YAĞMURLU HAVADA KUYRUKLAR OLUŞTU

Haber kısa sürede yayıldı ve söz konusu kuyumcu dükkanı, yoğun müşteri akışına maruz kaldı. Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar, kuyumcu önünde uzun kuyruklar oluşturarak sıraya girdi.

Yağmur altında bekleyen Rıdvan Oğuz, yaptığı açıklamada, “Eşim için altın almaya geldik. Fiyatlar da oldukça uygun. Altını neredeyse bedava veriyorlar. Diğer kuyumculardan gram başına 150-155 lira daha ucuz. Bu fırsatı kaçırmak istemedik, sıra beklemeye değer,” dedi.