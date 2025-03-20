Kocaeli’de Uyuşturucu Davasında Sanıklar Kullanıcıyız Dedi

Kocaeli’de Uyuşturucu İddialarıyla Tutuklanan 7 Sanık

TUTUKLULUK DURUMU DEVAM EDİYOR

Kocaeli’de uyuşturucu satışı yapma iddiasıyla tutuklanan yedi sanık, mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti ve sadece birer kullanıcı olduklarını savundu. Sanıklardan biri olan E.Ş., içici olduğunu belirttiği arkadaşlarının uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürerek, “Tek suçum bağımlılığımın kurbanı olmak” dedi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, R.B., U.A., ve M.V.Y.’nin uyuşturucu madde sattığına dair bir ihbar aldı. 23 Temmuz 2024 tarihinde, R.B.’nin kiraladığı araçla U.A. ve M.V.Y. ile birlikte Kocaeli’den İstanbul’a gittiği ve oradan temin ettikleri uyuşturucuları Kocaeli’de satacakları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durdurulmuş; araçta yapılan aramada 347 gram bonzai ve fiziki irtibat halinde oldukları takside ise 1,185 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak taksici A.B. ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, ikametlerinde yapılan aramalarda U.A.’nın evinde 100.7 gram bonzai bulundu. İfadeleri alınan 7 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN DETAYLARI VE SANIK İFADELERİ

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. R.B., olaya dair şunları aktardı: “Olay tarihinde İstanbul’dan geliyordum, yanımda bir miktar uyuşturucu madde vardı. İzmit’e yaklaşırken M.V.Y. ve U.A.’yı aradım. Onlar beni eve davet ettiler. U.A.’nın evine gittiğimde herkes kendi uyuşturucusunu kullandı. E.Ş. beni arayarak ne yaptığımı sordu. İstanbul’a gideceğimi söyleyince ‘Kendi kaynağıma ulaşamadım’ dedi. Benimle birlikte İstanbul’a gidebileceğini ifade etti.”

R.B. devamında, “E.Ş. ile birlikte satıcı şahısların aracına bindik. Satıcı şahıslar üç kişiydi, araç hareket etti. E.Ş. ve ben elimizdeki paralarımızı verip uyuşturucumuzu aldık. Kısa süre sonra yakalandık.” şeklinde konuştu. E.Ş. ise duruşmada, “Olay tarihinde O.S. ve A.A. ile birlikte mahalledeydik. R.B. İstanbul’a uyuşturucu almaya gittiğini söyledi. Taksici A.B.’nin ise uyuşturucu almaya gittiğimizden haberi yoktu.” dedi.

TÜM SANIKLARDAN SUÇLAMALARA RET

Sanıklardan M.V.Y., “R.B.’nin anlattıkları doğru. Ben ve U.A., sadece gezmek için İstanbul’a gitmiştik. R.B.’nin içimlik alacağını biliyordum ama bu kadar çok miktarda alacağını düşünmedim.” diye belirtti. O.S., “Araçta ele geçirilen uyuşturucunun sadece 5 bin TL’lik kısmı bana aittir. Yeni kullanmaya başlamıştım, araçta o kadar uyuşturucu olduğunu karakolda öğrendim.” ifadelerini kullandı.

U.A., “Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili hiçbir ilgim yok. R.B.’nin anlattığına katılıyorum.” şeklinde konuştu. A.A. ise, “E.Ş. uyuşturucu satıcısıdır. Olay günü uyuşturucu olup olmadığını sordum ve kendisinden daha önce de birkaç kez uyuşturucu temin etmiştim.” dedi. Ayrıca, “Kardeşim dahi uyuşturucu içer veya satarsa kendi ellerimle polise teslim edeceğim.” şeklinde bir ifade kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.