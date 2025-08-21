Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

SUÇLA MÜCADELE OPERASYONU

Kocaeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandılar. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla kapsamlı bir çalışma yaptı. İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI

Bu operasyonda 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.A. ve U.S, çıkarıldıkları hakimlikte tutuklama kararıyla karşılaştı. Operasyon, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.