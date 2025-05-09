Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl ceza almış bir şahsın saklanmış olduğu adrese baskın düzenledi. Bu operasyonda, toplamda 1,5 kilogram skunk maddesi ile bir adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok uygulama ve denetimle birlikte operasyonlarına da aralıksız devam ediyor.

SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYAN JANDARMA

Şehir genelinde suçlulara asla geçit vermeyen jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı ve imalatına karşı yaptıkları operasyonlarla kesintisiz bir şekilde mücadele ediyor. Bu doğrultuda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmit ilçesinde aranan H.A., isimli şahsın saklandığı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda; 1,5 kilogram skunk maddesi ile bir adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.