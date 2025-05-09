Haberler

Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl ceza almış bir şahsın saklanmış olduğu adrese baskın düzenledi. Bu operasyonda, toplamda 1,5 kilogram skunk maddesi ile bir adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok uygulama ve denetimle birlikte operasyonlarına da aralıksız devam ediyor.

SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYAN JANDARMA

Şehir genelinde suçlulara asla geçit vermeyen jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı ve imalatına karşı yaptıkları operasyonlarla kesintisiz bir şekilde mücadele ediyor. Bu doğrultuda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmit ilçesinde aranan H.A., isimli şahsın saklandığı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda; 1,5 kilogram skunk maddesi ile bir adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hastane Önünde Duyarsızlık Görüntüsü

İstanbul'da Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yatan bir vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi durumu eleştirdi ve duyarsızlık konusunda sorgulamalara neden oldu.
Haberler

Sakarya’da Eğitici Etkinlikler Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde hastanede tedavi gören çocuklara robotik oyunlar ve sanat etkinlikleri sunarak destek sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.