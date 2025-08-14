Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2’si tutuklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, İzmit ve Kandıra ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu, 750 gram esrar ve 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.O. ve T.A, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, bir diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.