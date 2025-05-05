Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kocaeli’den Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Tutuklama

Kocaeli’de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda bir şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde operasyon yaptı.

Şüpheli Evinde Uyuşturucu Bulunduruyordu

Ekipler, şüpheli T.Ü’nün ikametinde yaptıkları aramada toplamda 222 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.