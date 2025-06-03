Kocaeli’de Yakalanan Dilencinin Cebinden 20 Bin TL Çıktı

DİLENCİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu durumu fark ederek şahsı yakaladı. Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde tam 20 bin 575 TL nakit para bulundu. Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürüldü.

Şahsın üzerinde tespit edilen paraya tutanakla el konulurken, kendisine idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bayram dönemlerinde vatandaşların iyi niyetini istismar eden bireylere karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, benzer durumu yaşayan vatandaşların zabıtaya bilgi vermesi istendi. Açıklamada, “Bayram öncesi vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek” ifadelerine yer verildi.