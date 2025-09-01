Kocaeli’de Yangın İçin 2 Şüpheli Tutuklandı

İLK YANGIN HABERİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen yangın, 24 Ağustos’ta saat 14.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’ndeki ağaçlık ve makilik alanda patlak verdi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin hemen müdahale etmesi için yönlendirilmesini sağladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 102 personelin görev aldığı, destek için 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ancak, T.A.’ya ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında işte bulunan T.A., geri döndüğünde evinin yandığını gördü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

ALAN BÜYÜK KAYIP

Yangının etkilediği yaklaşık 16 dönüm ağaçlık ve makilik alan yandı. Kullanılamaz hale gelen evin alt kısmında yakılan hurda ve lastiklerin yangını tetiklediği, bu alevlerin kontrol dışına çıkarak çevredeki ağaçlık alana sıçradığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yangınla ilgili soruşturma başlatarak S.S. ve G.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.