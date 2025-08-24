Haberler

Kocaeli’de Yaya Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli’nin İzmit ilçesi bölümünde bir otomobilin bir yayaya çarpması sonucunda yaya hayatını kaybetti. Bu kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi ise yaralandı. Otoyol işletmesine bağlı ekipler, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli içerisinde bir kişinin yaya olarak hareket ettiğini fark etti. Güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurup araca almak isteyen görevlilerin çabası, yayanın kaçmasıyla sonuçlandı. Bu durum otoyol jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarma ekiplerinin tünel girişinde, İstanbul istikametinden Ankara yönüne geçmeye çalışan kişiye çarptığı belirtildi. Çarpan otomobil, Muhammet Ç. tarafından sürülmekteydi ve 35 TE 501 plakaya sahipti. Çarpışmadan sonra otomobil bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Oğuzhan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

