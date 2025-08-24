Kocaeli’de Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

ACIL DURUMDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda, Kocaeli geçişindeki Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde bir yaya trafik kazası yaşandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sularında İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Muhammet Ç. (40) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrulurken, otomobil de kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA GİTTİ

Kazada yaşanan durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç. ve araçtaki Oğuzhan K., ilk müdahale sonrasında Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı ve yayanın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.

YAYANIN KAÇIŞI KAZAYLA SONUÇLANDI

Tünel içinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletme ekipleri, güvenlik önlemleri doğrultusunda bu kişiyi durdurmak istedi. Ancak, yaya kaçtı ve otoyol jandarma ekiplerine kendisini bildirdikleri sırada, yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpması sonucu kaza oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.