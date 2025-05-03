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Kocaeli’de Yeğenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Acısu Mahallesi’ndeki Ender Sokak’ta, misafirlikte bulunan yeğeni Muhammet A. ile arasında miras meselesinden kaynaklanan bir husumet olduğu biliniyor. Zanlı K.A, bu husumet yüzünden yeğenine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra polis ekiplerince yakalandı.

ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan şüpheli K.A’nın emniyetteki işlemleri ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklama kararı alındı. Olay, Acısu Mahallesi’nde meydana gelirken, K.A’nın, sebebi miras olan bir anlaşmazlık nedeniyle yeğeni Muhammet A’yı öldürdüğü bilgisi veriliyor.

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