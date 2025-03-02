Kocaeli’de Yeniden Gaz Çıkışı Tespit Edildi

KARTEPE’DE GAZ YANMA OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 13 gün önce yer altından çıkan gazın yanması sürerken, aynı bölgedeki sondaj çalışmaları sırasında yeni bir gaz açığa çıktı. Ekipler, açığa çıkan gazı kontrollü bir şekilde yaktı. 17 Şubat’ta Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatında, yaklaşık 47 metre derinlikte gerçekleştirilen sondaj çalışmasında yüzeye çıkan metan gazı alev aldı. Olayın ardından ekipler, bölgede güvenlik önlemleri almak için şerit çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UZMAN EKİPLER

18 Şubat’ta itfaiye ekipleri, yangın battaniyesi kullanarak alevleri söndürdü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) gelen uzman ekipler, bölgede numune aldı. Numune alma işleminin ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrollü bir şekilde yeniden alevlendirdi.

17 Şubat’ta başlayan yangının 13 gündür sürmesi nedeniyle, bugün de Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yanındaki Millet Caddesi’nde yeni bir gaz kaçağı yaşandı. Sondaj çalışmalarında zeminin 45 metre altına inildiğinde cinsi henüz belirlenemeyen bir gaz açığa çıktı. Bu gelişme üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede inceleme yaparak gazı kontrollü bir şekilde yaktı.