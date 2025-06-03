“Kocaeli’deki Dilenci 20 Bin TL’ye Yakalandı.”

GEBZE’DE DİLENCİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi halkın duygularını sömürerek dilencilik yapan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakaladıktan sonra yaptığı aramada, üzerinde tam 20 bin 575 TL nakit para buldu. Yakalanan kişi, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürüldü.

Şahsın üzerinde tespit edilen paraya tutanakla el konulurken, ayrıca kendisi hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde vatandaşların iyi niyetini kötüye kullanan kişilere karşı denetimlerin artırıldığını ifade etti.

DUYGU SÖMÜRÜSÜNE TAHAMMÜL YOK

Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların hemen zabıtaya bilgi vermeleri istendi. Açıklamada, “Bayram öncesi halkın dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan kişilere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.” ifadelerine yer verildi.