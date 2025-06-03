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“Kocaeli’deki Dilenciden 20 Bin TL”

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GEBZE’DE DİLENCİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi vatandaşların duygularını sömüren bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalanıyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 20 bin 575 TL nakit para bulunuyor. Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürülüyor.

PARKA EL KONULDU, CEZA UYGULANDI

Şahsın üzerinde tespit edilen paraya tutanakla el konulurken, kendisine idari para cezası kesiliyor. Gebze Belediyesi yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin artırıldığını vurguluyor.

DİNİ DUYGULARA MÜSAMAHA YOK

Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıtaya bilgi vermeleri gerektiği ifade ediliyor. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Bayram öncesi vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.”

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