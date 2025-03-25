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Kocaeli’deki Kazalar KGYS Kameralarında Görüntülendi

KAZALARIN ARTAN ORANI

Kocaeli’de meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi. Kentte sıkça yaşanan bu tür kazalar, sürücülerin kurallara uymaması ve dikkatsizlikleri nedeniyle gerçekleşiyor.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ

KGYS kameralarına yansıyan bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda, sürücülerin trafik kurallarına uymadığı veya aceleci davrandığı anlar dikkat çekiyor. Bu da, kazaların artmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Kocaeli’deki bu durum, trafik güvenliğinin acil olarak ele alınması gereken bir konu olduğunu gösteriyor.

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