Kocaeli’deki Tavuk Dönere Zehirlenme Vakası

Kocaeli’de yaşanan tavuk döner zehirlenmesi olayı, yaklaşık 648 kişinin hastanelik olmasına yol açtı. Olay, Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününde Körfez ilçesinde yer alan Atatürk Caddesi’ndeki bir iş yerinden alınan tavuk dönerin ardından meydana geldi. İlk şikayetler arasında mide bulantısı ve kusma belirtileri yer aldı. Zehirlenme belirtileri gösteren bu kişiler, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

TAVUK DÖNERİ SATAN YER KAPATILDI

Zehirlenme vakalarının ardından, sorunlu tavuk dönerin kaynağı olan iş yeri, belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. Olayla ilgili olarak dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. tutuklandı.

Tedavisinin ardından evine dönen Kayhan Dölcel, yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dölcel, hastalık sürecinin zorluğunu dile getirerek, “Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00’e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum.” şeklinde konuştu.

AĞRILARINDAN ŞİKAYETÇİ

Dölcel, yaşadığı ağrılar nedeniyle tekrar hastaneye başvurduğunu belirterek, “Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim.” ifadelerini kullandı. Kendisine yapılan tahlillerde böbreklerinde ve ciğerlerinde problemler olduğunu anlatan Dölcel, tavuk döner yediğine pişman olduğunu belirterek, “Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın.” dedi. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören Dölcel’in karaciğer değerlerinde de sıkıntı olduğu öğrenildi.