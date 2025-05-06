Kocaeli’deki Teknoloji Firması Yazılım Geliştirdi

YAPAY ZEKALI YAZILIM ROBOTU GELİŞTİRİLDİ

Kocaeli’de faaliyet gösteren bir teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran, müşteri deneyimini iyileştiren ve iş süreçlerini hızlandıran yapay zeka destekli bir yazılım robotu geliştirmiş durumda. Bilişim Vadisi’nde 4 yıl önce kurulan firma, bu yenilikçi yazılımı oluşturma kararı alarak hızlandırma programlarından faydalandı. Dört yıllık yoğun çalışmaların ardından ortaya çıkan yazılım robotu, dijital asistan ile müşteri iletişimi, iş süreçlerinin yönetimi, veri toplama ve anlık bildirim gibi görevleri üstlenip tekrarlayan günlük işlerin otomatikleşmesini sağlıyor. Türkiye’deki yapılanmasını tamamlayan firma, Afrika ve Orta Doğu pazarına açılmaya hazırlanıyor ve 2 yıl içinde her yıl 120 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

BİLİŞİM VADİSİ’NİN DESTEĞİ

Qsoft Bilişim’in kurucusu Murat Çim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri yazılımla rutin tekrarlayan işlemlerin robotlar tarafından gerçekleştirilmesinin, çalışanların daha fazla katma değerli işlere yönelmelerini sağmayı amaçladıklarını dile getirdi. İşletmelerin sistemlerine haftanın yedi günü, her saat ulaşabilecekleri dijital asistanlar sunduklarını belirten Çim, “Müşterilerimizin müşterileri, yapay zeka destekli dijital asistanlardan siparişlerinin durumunu öğrenebiliyor” ifadelerine yer verdi.

PAZAR HIZLANMASI HEDEFİ

Çim, sadece Türkiye pazarında değil, yurt dışındaki Afrika ve Orta Doğu pazarlarında da etkili olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Avrupa ve Amerika pazarlarında pek çok firmanın benzer işlerle faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle rekabetin daha yoğun olduğunu aktaran Çim, “Bizim gibi girişimlerin ayakta kalabilmesi için daha doğru stratejik hamleler yapılması gerekiyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu pazarlarına girişimizi bu sebeple planlıyoruz” dedi. Türkiye’de bulunan büyük bir akaryakıt firması ile Afrika’daki şirketleri üzerine aktive görüşmelerinin sürdüğünü dile getirerek, Orta Doğu’da, Dubai pazarının da temel hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Dubai’de ofis kurma çalışmalarıyla bu pazarda da etkin olmayı planladıklarını ifade etti. Ek olarak, Bilişim Vadisi’nin firmalarına sağladığı en önemli avantajın mentörlük olduğunu da sözlerine ekledi.