Kocaeli’deki Yangında 2 Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ İZMİT’TE YANGIN DURUMU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ciğerlerimizi yakan bir yangın meydana geldi. Yangın, 24 Ağustos tarihinde saat 14.00 sularında Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ağaçlık ve makilik alanda başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahale için toplamda 102 personel görevlendirildi. 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterle yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, T.A.’ya ait ev ise tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay anında işte bulunan T.A., geri döndüğünde evinin yanmış olduğunu gördü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

YANGIN BÜYÜK ALANI ETKİLEDİ

Yangında toplamda yaklaşık 16 dönüm büyüklüğündeki ağaçlık ve makilik alan yandı. Kullanılamaz hale gelen evin alt kısmındaki hurda ve lastiklerin yakılması sonrasında, alevlerin kontrolden çıkarak ağaçlık ve makilik alana sıçradığı belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili olarak S.S. ve G.Y. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli tutuklandı.