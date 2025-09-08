Kocaeli Ekipleri Fiyat Denetimi Yaptı

DENETİMLERİN AMACI

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi yapıyor. Denetimlerin sürdüğünü belirten İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “Fahiş fiyata yeltenen, tüketicinin alım gücünü ya da piyasanın, ticaretin dengesini bozmaya yönelik olan her türlü çalışmanın önünü şiddetle keseceğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Uzunkaya’nın yer aldığı denetimlerde, raflardaki ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler, etiketlerde bulunması zorunlu olan ürünün önceki fiyatı ve fiyat değişim tarihi gibi bilgileri de kontrol etti. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri de dikkatlice inceleme altına alındı.

SAĞLIK VE EKONOMİK ÇIKARLAR

Denetim sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uzunkaya, vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik çıkarlarını gözetmek için denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı. “İlimiz genelinde yaklaşık 10 ekiple arkadaşlarımız denetimlerini etkin ve aralıksız biçimde devam ettirmektedirler. Özellikle okulların açılmasıyla basında yer alan bazı spekülasyonları göz ardı etmeden, özellikle de yumurta gibi öğrencilerimizin tükettiği ürünlere yönelik olan denetimlerimiz devam edecektir” dedi. Uzunkaya, fahiş fiyata yeltenen, tüketicinin alım gücünü ya da piyasanın, ticaretin dengesini bozmaya yönelik tüm çalışmaları engelleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

ESNAF HAKLARINI KORUMAK

Uzunkaya, amaçlarının esnafı rahatsız etmek olmadığını, aksine kurallara uyan esnaf ile tüketicinin haklarını korumak olduğunu dile getirdi. “Maliyet girdilerinde herhangi bir artış olmadığı halde maliyet girdilerinde bir artış varmış gibi, hem piyasanın hem ticaretin dengesini bozmaya yönelik her türlü davranışın karşısında şiddetle olacağımızı belirtmek isterim. Hem Bakanlığımızın hem illerdeki müdürlüklerimizin, bu konuda sıkı bir tedbir aldığını ve bu tedbiri uygulamak için sahada etkin bir şekilde denetim yaptığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.