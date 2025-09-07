Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KUMARLA MÜCADELESİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kumar ile mücadele amacıyla Derince ilçesinde operasyon yaptı. Bu operasyon sırasında bir kıraathanede incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda, B.B. isimli bir kişinin kumar oynattığı belirleniyor. Operasyon sonrasında bu şahsa yönelik adli işlemler başlatıldı.

CEZALAR VE EL KONULAN PARALAR

Operasyonda masada kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamak için kullanıldığı tespit edilen 21 bin 600 TL nakit paraya el konuldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.