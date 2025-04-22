Kocaeli Emniyeti, Çocuklarla Bayram Coşkusunu Yaşattı

21 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, polis üniforması giymiş çocukları çeşitli birimlerde görevlendirerek eğlenceli görüntüler elde etti. Telsizlere verilen anonslarla çocuklar, bayramın heyecanını deneyimledi.

ÇOCUKLAR EMNİYET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, çocukları emniyetin farklı birimlerinde görevlendirerek bayram coşkusunu artırmayı hedefledi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği gibi ekiplerin üniformalarını giyen çocuklara, bayramın coşkusunu hissettirmek için telsizlerden anons yapıldı.

GÜZEL MESAJLARLA PAYLAŞIM

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gülüşleriyle dünyamızı aydınlatan tüm çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizler bizim en kıymetli geleceğimizsiniz” ifadeleri yer aldı. Bu mesaj ile birlikte paylaşılan klip, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.