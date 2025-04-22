Kocaeli Emniyeti, Çocuklarla Bayram Coşkusunu Yaşattı

POLİS KIYAFETİ GİYEN ÇOCUKLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis üniforması giyen çocuklara çeşitli birimlerde görev vererek renkli bir klip oluşturdu. Telsizden anons yaptırılan bu çocuklar, bayram coşkusunu hissetti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, bu özel günde çocukları emniyetin farklı birimlerinde görevlendirdi.

FARKLI BİRİMLERDE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayış Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nin üniformalarını giyen çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla telsizlerden anonslar yapıldı. Bu etkinlik, hem çocukların mutluluğunu artırdı hem de bayramın neşesini paylaştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gülüşleriyle dünyamızı aydınlatan tüm çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizler bizim en kıymetli geleceğimizsiniz” mesajı içeren klip paylaşıldı. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından beğeni topladı.