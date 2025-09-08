Kocaeli Emniyeti Denetimlerde Ceza Kesti

DENETİM DETAYLARI VE CEZA MİKTARI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde bin 551 şahsı sorguladı ve 15 araç sürücüsüne toplam 174 bin 465 TL ceza uyguladı. 8 Eylül 2025 tarihinde il genelinde yapılan narkotik alan ve okul uygulamaları üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önemli bilgiler paylaştı.

NARKOTİK UYGULAMASI VE KATILIMCI SAYISI

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu uygulama, 12 ilçe ve 32 lise çevresinde toplam 131 ekip ve 488 personel ile gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, bin 551 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, 384 araç denetlendi ve 15 araca toplamda 174 bin 465 TL ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, çocukların suça yönelmesini ve suç mağduru olmalarını önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Bu tür uygulamalar, toplumsal güvenliği artırmayı ve bireylerin korunmasını hedefliyor.