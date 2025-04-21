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Kocaeli Gebze’de Araçlar Çarpıştı

KAZA YERİNDE YARALILAR BULUNDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, Mevlana Mahallesi’nde, Soma Maden Şehitleri Caddesi’ndeki Şehit Oğuzhan Demir kavşağında yaşandı. İ.K. yönetimindeki 34 HZV 329 plakalı otomobil ile Ö.O. idaresindeki 34 DYS 986 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda her iki sürücü yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılardan İ.K, Fatih Devlet Hastanesi’ne, Ö.O. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza dolayısıyla kavşaktaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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