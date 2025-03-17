Kocaeli Gebze’de Genç Motosikletlilerce Öldürüldü

GENÇ KİŞİ PUSETTE KATLEDİLDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 26 yaşındaki bir genç, motosiklet kasklı iki kişi tarafından evinin önünde pusu kurularak çapraz ateşte öldürüldü. Olay, dün sabah saat 06.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki 25. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Bayram Zunluoğlu (26), aracını evinin önünde park edip dışarı çıktı. Bu sırada motosikletli iki kişi, Zunluoğlu’na silahlı saldırıda bulundu. Genç, ağır yaralanarak kanlar içinde yere yıkılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

MAHALLELİ İHBARET ETTİ

Saldırı seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sokakta karşılaştıkları manzarayı görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Zunluoğlu’na ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bayram Zunluoğlu’nun cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra helallik alınması için evinin önüne getirildi. Genç adamın cenazesi, ikindi namazından sonra gerçekleştirilen cenaze namazı ile toprağa verildi. Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için polis, çalışma başlattı.