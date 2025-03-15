Kocaeli Gebze’de İmalathane Yangını Söndürüldü

YANGININ BAŞLANGICI VE BÜYÜMESİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde bir boya imalathanesinde meydana gelen yangın, hızla büyüyerek yanındaki sunta imalathanesine sıçradı. Yangın, saat 07.00 civarında Balçık Mahallesi 3243 Sokak’taki imalathanede başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalışma yürüttü. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

HASAR VE İNCELEME SÜRECİ

Yangın sonucunda iki imalathanede ciddi hasar meydana geldiği, ayrıca bir forklift ve sıfır bir aracın da alevlerde yandığı öğrenildi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.