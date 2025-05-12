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Kocaeli Geçişinde Yangın Söndürüldü

KOCAELİ’DE YANGIN HABERİ

Kocaeli’de Anadolu Otoyolu’nda alevler içinde kalan bir tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, otoyolun Derince ilçesi yönünde İstanbul tarafında gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tırın çekici kısmında, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İLK MÜDAHALE VE İNCELEME

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevre vatandaşların yaptığı ilk müdahaleden sonra, kısa süre içinde gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının yol açtığı maddi hasar hakkında inceleme başlatıldı.

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