Kocaeli İçin 17 Mart Hava Durumu

İLGİ ÇEKEN SOĞUK HAVA DALGASI

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası etkisini Kocaeli’nde hissettiriyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 17 Mart 2025 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına odaklanmış durumda. Peki, 17 Mart Pazartesi günü Kocaeli’de hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte Kocaeli için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

Kocaeli’de 17 Mart 2025 Pazartesi günü hava durumu, bölge sakinleri tarafından oldukça merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Kocaeli’de sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu görünümde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

FIRTINA RİSKİ

Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli bir şekilde eseceği öngörülüyor (40-70 km/saat) ve bu durum fırtına riskini artırıyor. Kocaeli hava durumu, bu olumsuz hava şartları ile birlikte dikkatle izleniyor.