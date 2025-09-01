Haberler

Kocaeli İtfaiyesi, Mahsur Kişiyi Kurtardı

KURTARMA OPERASYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, İzmit’te meydana gelen bir olayda, havalandırma boşluğuna düşen bir kişiyi kurtardı. Alemdar Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Y.O.G, lavaboya girmesi sırasında elindeki cep telefonunu havalandırma boşluğuna düşürdü. Telefonunu almak amacıyla hareket eden Y.O.G, dengesini kaybedip üç kat yükseklikten aşağıya düştü.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Yaşanan durumun ardından görevli ekipler durumu bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Y.O.G’ye ulaşmak için dairenin duvarında kontrollü bir kırma işlemi yaptı. Bu sayede Y.O.G, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ise yaralı hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Y.O.G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

