Kocaeli İtfaiyesi, Yangına Destek Sağlayacak

KOCAELİ İTFAİYESİ YANGINLA MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük’te meydana gelen orman yangınını söndürmek için gereken destek sağlamak amacıyla 8 personel ve 4 aracı bölgeye yolladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük’teki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için Kocaeli İtfaiye ekipleri harekete geçti.

YANGINA KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale çalışmaları sürerken, Kocaeli ekipleri de hazırlıklarını tamamlayarak hızla Karabük’e yöneldi. Kocaeli İtfaiyesi, 8 personel ve 4 araç ile mevcut ekiplere destek sağlayarak yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olacak.

Bolu’da 9 Polis Tedavi Altında

Bolu'da bir araçta tespit edilen şüpheli madde nedeniyle 9 polis tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumu iyi, adli süreçler başlatıldı.
Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.

