Kocaeli Kadın Basketbol, Jayda Curry’i aldı

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NE YENİ TRANSFERLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol, kadrosuna guard Jayda Curry’i ekledi. Süper Ligin yeni temsilcisi Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, dış transferde daha önce şutör guard Egle Zabotkaite ve pivot Christelle Diallo ile anlaşmıştı. Şimdi ise Jayda Curry ile anlaşma sağladı.

JAYDA CURRY’İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Louisville Cardinals takımında forma giyen Jayda Curry, 14.4 sayı, 2.6 ribaund ve 3.3 asist ortalaması ile dikkat çekti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında guard Jayda Curry ile anlaşmıştır” denildi.