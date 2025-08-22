Kocaeli Kadın Basketbol Kadrosu Yenilendi

YENİ ADIYLA KOCAELİ KADIN BASKETBOL SPOR KULÜBÜ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne geçen yıl ilk kez katılan Danilos Pizza, yeni ismiyle Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü olarak yarışacak. Yönetimi tamamen değişen takım, başantrenör Efe Güven’e emanet edildi. Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, transfer sürecini sadece 10 günde tamamlayarak yeni oyuncularla antrenmanlarına başladı. Başantrenör Efe Güven ile sporcular, geç toplandıklarını ancak ligi en iyi yerde bitirmek için hazırlanacaklarını belirtiyor.

KADIN BASKETBOLUNDA YENİ DÖNEM

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde (KBSL) geçen sene davetle mücadele eden Danilos Pizza, bu sezon Kocaeli Kadın Basketbol adı altında yer alacak. Yönetim, teknik ekip ve oyuncu kadrosu 10 günlük süre zarfında oluşturuldu. Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda antrenman yapıyor. Takımda yer alan 7 yerli oyuncu, yabancı oyuncularının 25 Ağustos’tan itibaren antrenmanlara katılacağı bildirildi.

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü’nün yönetimi de değişti. Kulüp başkanlığına Taha Çalık, yardımcılarına Banu Şen ve Musa Aykaç getirildi. Genel sekretarlığı Elif Yılmaz yürütürken, saymanlık görevini Abdulkadir Yılmaz üstleniyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında asaleten Çağatay Katı ve Melih Özbek bulunurken, yedek üyeler de Coşkun Coşar, Emin Şanlı, Hasan Hüseyin Korkmaz, Mahir Günaçtı, Muhammet Kayra Açık ve Ozan Albayrak olacak. Yönetim, idari kadro, teknik ekip ve sporcular, eylül ayında yapılacak lansmanda tanıtılacak.

EFE GÜVEN’İN HEDEFLERİ

Başantrenörlük görevine deneyimli antrenör Efe Güven atandı. Güven, geçen sezon Nesibe Aydın’ı çalıştırdıktan sonra Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü’ne geçti. Efe Güven, “Geç başladık ama bunu bahane edecek antrenör değilim” diyerek hedeflerinin doğrultusunda mücadele edeceklerini belirtti. 7 Türk oyuncuyla antrenmanlara başlayan Güven, yabancı oyuncuların da katılmasıyla tam kadro olmayı planlıyor.

SPORCULARDAN HEDEF AÇIKLAMALARI

Guard Derin Yaya, “Yeni bir organizasyonuz. İzmit daha önce kadın basketboluna çokça misafirlik yapmış bir şehir. Hedefimiz her zaman en üst” sözleriyle takımlarının iddialı olduğunu vurguladı. Diğer bir sporcu Yağmur Bul, “Geç toplandık ama yeterli süremiz var. Boş tribüne oynamak istemiyoruz, herkesin destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Forvet Şuğranur Sönmez de, “Yeni düzen ile kısa sürede iyi uyum sağladık. İzmit halkının yanımızda olmasını, desteklerini hissetmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, sahada tutkulu bir performans sergileyerek şehrin basketbol geleneğini sürdürecek.